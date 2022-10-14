Премьер Украины заявил о полном восстановлении систем электроснабжения в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале заявил о полном восстановлении в стране энергоснабжения, которое было нарушено в результате российских ракетных ударов.

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По его словам, система работает стабильно, график принудительных ограничений потребителей не применяется.

Шмыгаль добавил, что из-за многочисленных разрушений снизилась пропускная способность магистральных сетей, на время восстановления надёжности власти призвали снизить нагрузку на сети для предотвращения аварий.

Ранее украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что по состоянию на 11 октября электроснабжение было восстановлено более чем в 3,5 тысячи населённых пунктов, обесточенными остаются 301 населённый пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях, сообщает RT.

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ФОТО: соцсети / Денис Шмыгаль
ТЕГИ:Ракетный УдарЭнергоснабжениеЭлектричествоУкраина
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