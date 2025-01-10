Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил €3 миллиарда от российских активов

По словам премьера, средства будут направлены на приоритетные бюджетные расходы. Он подчеркнул, что в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд предоставит ЕС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «воровством» передачу Украине первого транша кредита, погашать который планируется за счет доходов от размещения замороженных российских активов. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, такой шаг повлечет за собой судебный иск, передает «Радиоточка НСН».

