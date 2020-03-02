Премьер Украины Гончарук опроверг свое заявление об уходе

На прошлой неделе украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что проводил встречу с экс-вице-премьером страны Сергеем Тигипко. Ранее украинские СМИ заявили, что Тигипко может сменить Алексея Гончарука на посту главы украинского правительства.

Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика правительства премьера Алексея Гончарука ведёт страну к экономическому краху, передает RT. По его словам, экономические показатели страны вызывают тревогу.



