Премьер Украины Гончарук опроверг свое заявление об уходе
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не подавал заявления об отставке. При этом он не исключает консультаций с президентом по этому вопросу, сообщает «Свободная пресса».
На прошлой неделе украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что проводил встречу с экс-вице-премьером страны Сергеем Тигипко. Ранее украинские СМИ заявили, что Тигипко может сменить Алексея Гончарука на посту главы украинского правительства.
Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что политика правительства премьера Алексея Гончарука ведёт страну к экономическому краху, передает RT. По его словам, экономические показатели страны вызывают тревогу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Сенатор напомнил туркам о «красной черте» в Сирии
- Роспортребнадзор заявил об отсутствии больных коронавирусом в России
- Дипломат: Коронавирус не изолирует Россию от Евросоюза
- Экс-министра обороны СССР сбили насмерть возле его дома
- В России резко возросло число выявленных афер с недвижимостью