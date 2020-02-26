«Домайданный» и богатый: В премьеры Украины прочат Сергея Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьера, сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве. При этом они не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжаются.

Кто такой Тигипко, почему именно его кандидатуру рассматривает Зеленский, НСН спросила у директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.

«Почему выбрал Тигипко, сказать сложно. Очевидно, Зеленский разочарован в работе молодой команды и хочет каких-то профессиональных людей с опытом. Но выбор у него не очень большой. Тигипко имеет репутацию в разных кругах украинской бизнес-элиты. Но у него есть проблемы. Его кандидатуру провести будет не так просто. Он вместе с Порошенко участвовал в операции по отмыванию денег, когда президент Украины заключил сделку по передаче огромного актива. Речь шла о 300 млн долларов. Тигипко будут обвинять в этой сделке. И решится ли Зеленский на назначение, большой вопрос», - высказал свое мнение Погребинский.