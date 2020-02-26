«Домайданный» и богатый: В премьеры Украины прочат Сергея Тигипко
Украинские СМИ назвали имя нового премьера страны. Политологи Михаил Погребинский и Богдан Безпалько в эфире НСН порассуждали о шансах Сергея Тигипко занять кресло главы правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьера, сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве. При этом они не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжаются.
Кто такой Тигипко, почему именно его кандидатуру рассматривает Зеленский, НСН спросила у директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.
«Почему выбрал Тигипко, сказать сложно. Очевидно, Зеленский разочарован в работе молодой команды и хочет каких-то профессиональных людей с опытом. Но выбор у него не очень большой. Тигипко имеет репутацию в разных кругах украинской бизнес-элиты. Но у него есть проблемы. Его кандидатуру провести будет не так просто. Он вместе с Порошенко участвовал в операции по отмыванию денег, когда президент Украины заключил сделку по передаче огромного актива. Речь шла о 300 млн долларов. Тигипко будут обвинять в этой сделке. И решится ли Зеленский на назначение, большой вопрос», - высказал свое мнение Погребинский.
«Тигипко не единственная кандидатура, рассматривается кандидатура Валерия Хорошковского. У него и бизнес-опыт успешный, и опыт госуправления», - заключил эксперт.
В сети информации о Тигипко достаточно. Он, может быть, не самая понятная кандидатура на пост главы правительства, но точно не самая закрытая. Итак, 13 февраля потенциальному премьер-министру исполнилось 60 лет.
До 2012 года входил в топ-10 богатейших украинцев по версии Forbes, в настоящее время занимает 12-ю позицию. Его капитал составляет $1,11 млрд.
С 1999 по 2000 был министром экономики. С 2010 по 2012 год Тигипко занимал пост вице-премьера и министра социальной политики Украины. Был председателем правления Приватбанка.
Тигипко - основатель и лидер партии «Трудовая Украина». В 2002—2004 годах был главой Национального банка Украины, а в 2004 году возглавлял предвыборный штаб Виктора Януковича на выборах президента Украины. Был председателем партии «Сильная Украина», заместителем председателя Партии регионов, и даже баллотировался в президенты Украины на выборах в 2010 и 2014 годах.
Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что Зеленский, если назначит Тигипко, сделает неправильный выбор.
«Тигипко – представитель старого украинского домайданного типа. Не самый хороший», - был краток в своих комментариях Безалько.
Хочет ли сам Тигипко возвращаться в большую политику? Большой вопрос. Год назад в интервью украинскому изданию «НВ» он сказал следующее: «Для меня походы во власть, это как в армию сходить. Я свое отслужил… Политика и госуправление теперь позади».
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