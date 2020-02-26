Зеленский подтвердил «собеседование» Тигипко на пост премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что проводил встречу с экс-вице-премьером страны Сергеем Тигипко. Ранее украинские СМИ заявили, что Тигипко может сменить Алексея Гончарука на посту главы украинского правительства.
«Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда»,— сказал Зеленский после форума Age of Crimea в Киеве. Видео опубликовано в Twitter журналистом интернет-издания «Радио Свобода» Властой Лазур.
Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что Зеленский, если назначит Тигипко, сделает неправильный выбор.
«Тигипко – представитель старого украинского домайданного типа. Не самый хороший», - заявил он.
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