Зеленский подтвердил «собеседование» Тигипко на пост премьера Украины

«Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда»,— сказал Зеленский после форума Age of Crimea в Киеве. Видео опубликовано в Twitter журналистом интернет-издания «Радио Свобода» Властой Лазур.

Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что Зеленский, если назначит Тигипко, сделает неправильный выбор.

«Тигипко – представитель старого украинского домайданного типа. Не самый хороший», - заявил он.

