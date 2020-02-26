Зеленский подтвердил «собеседование» Тигипко на пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что проводил встречу с экс-вице-премьером страны Сергеем Тигипко. Ранее украинские СМИ заявили, что Тигипко может сменить Алексея Гончарука на посту главы украинского правительства.

«Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда»,— сказал Зеленский после форума Age of Crimea в Киеве. Видео опубликовано в Twitter журналистом интернет-издания «Радио Свобода» Властой Лазур.

Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что Зеленский, если назначит Тигипко, сделает неправильный выбор.

«Тигипко – представитель старого украинского домайданного типа. Не самый хороший», - заявил он.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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