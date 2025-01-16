Фицо допустил встречу с Зеленским в ближайшие дни

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться в ближайшие несколько дней. Как пишет портал Pravda, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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Он уточнил, что речь идёт об обсуждении вопроса транзита российского газа через украинскую территорию.

«Мы определяем другую дату встречи, которая должна состояться в ближайшие несколько дней», - пояснил политик.

Ранее Фицо направил Зеленскому открытое письмо с приглашением встретиться в Словакии и обсудить остановку транзита газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ответ украинский лидер пригласил словацкого премьера в Киев.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Транзит ГазаВладимир ЗеленскийУкраинаСловакия

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