Фицо допустил встречу с Зеленским в ближайшие дни
Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться в ближайшие несколько дней. Как пишет портал Pravda, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Он уточнил, что речь идёт об обсуждении вопроса транзита российского газа через украинскую территорию.
«Мы определяем другую дату встречи, которая должна состояться в ближайшие несколько дней», - пояснил политик.
Ранее Фицо направил Зеленскому открытое письмо с приглашением встретиться в Словакии и обсудить остановку транзита газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ответ украинский лидер пригласил словацкого премьера в Киев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru