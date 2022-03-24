Премьер Польши выступил за отправку на Украину гуманитарной миссии НАТО

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призывы польских властей отправить на Украину миротворцев НАТО, сказал что это грозит прямым столкновением вооруженных сил России и Альянса.

«Они, надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе», — подчеркнул Лавров.

Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал «сокрушительный удар», если польские военные «хоть на метр продвинутся на территорию Украины».

