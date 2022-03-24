Премьер Польши выступил за отправку на Украину гуманитарной миссии НАТО
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предложит на саммите Евросоюза отправить на Украину гуманитарную миссию НАТО, сообщает ТАСС.
«Я скажу здесь на саммите о необходимости гуманитарной миссии НАТО, плюс, возможно, других стран и международных организаций», - сказал Моравецкий, прибыв на саммит ЕС.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призывы польских властей отправить на Украину миротворцев НАТО, сказал что это грозит прямым столкновением вооруженных сил России и Альянса.
«Они, надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе», — подчеркнул Лавров.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал «сокрушительный удар», если польские военные «хоть на метр продвинутся на территорию Украины».
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