Премьер Британии Стармер пожалел Зеленского после критики Трампа

Глава правительства Великобритании Кир Стармер поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, поддержав его после критики со стороны американского лидера Дональда Трампа, сообщил офис британского премьера.

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По словам Стармера, «совершенно разумно не проводить выборы во время войны, как делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны».

Премьер в разговоре с Зеленским указал, что необходимо работать всем вместе.

По словам Трампа, Зеленский отказывается от проведения на Украине выборов, а результаты украинских опросов говорят о том, что у него крайне низкий уровень поддержки среди украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Carl Court
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАВладимир ЗеленскийУкраинаВеликобритания

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