По словам Стармера, «совершенно разумно не проводить выборы во время войны, как делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны».

Премьер в разговоре с Зеленским указал, что необходимо работать всем вместе.

По словам Трампа, Зеленский отказывается от проведения на Украине выборов, а результаты украинских опросов говорят о том, что у него крайне низкий уровень поддержки среди украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

