Премьер Британии Стармер пожалел Зеленского после критики Трампа
Глава правительства Великобритании Кир Стармер поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, поддержав его после критики со стороны американского лидера Дональда Трампа, сообщил офис британского премьера.
По словам Стармера, «совершенно разумно не проводить выборы во время войны, как делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны».
Премьер в разговоре с Зеленским указал, что необходимо работать всем вместе.
По словам Трампа, Зеленский отказывается от проведения на Украине выборов, а результаты украинских опросов говорят о том, что у него крайне низкий уровень поддержки среди украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru