Представитель Зеленского назвал обоснованным отказ в водоснабжении Крыма

На Украине обосновали водную блокаду Крыма, пишет RT. Как сообщил в Facebook представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, страна имела право перекрыть канал, по которому на полуостров поступает вода из реки Днепр.

По его словам, Украина перекрыла не само русло реки, которая не течёт по территории Крыма, а канал, находящийся на землях Украины.

«На это Украина имеет полное право. По всем подсчётам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает», — написал Кориневич.

Ранее стало известно, что власти Крыма собираются обратиться к руководству страны с просьбой инициировать переговоры с украинской стороной по поводу водоснабжения полуострова из вод реки Днепр.

Ранее были названы сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, вероятность такого сценария равна в лучшем случае 30%.

