Названы сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса

Названы сроки, когда снятие блокады Крыма станет возможным. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью RT.по его словам, такое развитие событий станет возможным только в случае, если президент Украины Владимир Зеленский сможет сконцентрировать все инструменты власти после выборов в Верховную раду.

Как уточняет Утро.ру, эксперт оценивает вероятность развития событий таким образом невысоко. По его словам, можно дать лишь 30% за то, что произойдет снятие блокады с Крыма и Донбасса, поскольку это станет частью серьезного компромисса с Россией.

Ранее депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев в интервью НСН предложил игнорировать высказывания депутатов Верховной рады Украины по поводу Крыма, потому что считает подобные выступления способом повышения политического рейтинга в период избирательной кампании в украинский парламент.

