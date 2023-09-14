Депутат Драпеко осудила угрозы СМИ от представителя Сил теробороны Украины

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где представитель Сил теробороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.

Депутат в беседе с RT осудила подобные угрозы и назвала представителей теробороны Украины террористами и фашистами. По словам Драпеко, представитель МИД абсолютно права.

В апреле ряд военных экспертов и политологов в России получили странные посылки с гипсовыми статуэтками, похожими на ту, с помощью которой был убит военкор Владлен Татарский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

