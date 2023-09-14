Депутат Драпеко осудила угрозы СМИ от представителя Сил теробороны Украины
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отреагировала на информацию о поступающих угрозах убийством от представителя Сил территориальной обороны Украины Эштона-Чирилло в адрес пророссийских журналистов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где представитель Сил теробороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.
Депутат в беседе с RT осудила подобные угрозы и назвала представителей теробороны Украины террористами и фашистами. По словам Драпеко, представитель МИД абсолютно права.
В апреле ряд военных экспертов и политологов в России получили странные посылки с гипсовыми статуэтками, похожими на ту, с помощью которой был убит военкор Владлен Татарский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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