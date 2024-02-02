Представитель ГУР: Украина попросила Москву передать тела пленных, погибших в Ил-76

Производители обеспокоены ростом доли импортной соли на рынке РФ Макрон допустил возвращение таможенных пошлин для Украины на фоне протестов фермеров Глава МИД Израиля встретился с депортированными музыкантами «Би-2» Проект об обязательном вывешивании флага РФ колледжами и вузами внесён в Госдуму Новый маршрут для туристов запустили в Сочи к юбилею ОИ-2014