Представитель ГУР: Украина попросила Москву передать тела пленных, погибших в Ил-76
2 февраля 202403:01
Киев обращался к Москве с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление представителя главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова.
По его словам, Киев обращался и продолжает обращаться касательно передачи тел. Отмечается, что Россия якобы пока не дала ответ.
Ранее СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru