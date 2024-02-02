Представитель ГУР: Украина попросила Москву передать тела пленных, погибших в Ил-76

Киев обращался к Москве с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление представителя главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова.

В расчете атаковавшего Ил-76 ЗРК Patriot допустили участие американских военных

По его словам, Киев обращался и продолжает обращаться касательно передачи тел. Отмечается, что Россия якобы пока не дала ответ.

Ранее СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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