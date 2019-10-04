Право говорить. Из украинских школ окончательно убирают русский язык
Русскоязычные школы Украины обязали преподавать только на государственном языке. Русский же можно будет изучать только как иностранный. Эксперты рассказали НСН, есть ли шансы смягчить закон о государственном языке на Украине у новой власти.
Украинские школы с 1 сентября 2020 года перейдут на обучение на государственном языке — украинском. Об этом сообщила министр образования страны Анна Новосад эфире телеканала «Прямой». Переход, по её словам, будет осуществлён, несмотря на заявления новых властей, что закон о языке ещё подвергнется пересмотру. Кроме того, отметила министр, в школах сохранится возможность изучать «свой предмет — родной язык родным языком».
Напомним, 25 апреля Верховной радой был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законопроект был подготовлен и утверждён ещё командой бывшего президента страны Петра Порошенко. В июле министерство культуры Украины и ОБСЕ сообщили, что готовят поправки в законодательство о государственном языке, обязывающее граждан вести общение на украинском практически во всех сферах жизни.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН тогда заявил, что у Зеленского после триумфа на парламентских выборах есть все шансы смягчить языковой закон.
«Я думаю, что новый состав парламента не будет сопротивляться внесению изменений в этот закон. Это может произойти через обращение депутатов в Конституционный суд, а там (в новом составе Рады) достаточно депутатов, которые готовы подписать такое обращение. Вполне можно ожидать, что самые одиозные статьи этого закона будут изменены. Конечно, позиция комиссара ОБСЕ тоже имеет значение, но все будет определяться в Украине», — сказал Погребинский.
Отметим, что сам президент Украины неоднократно высказывался в поддержку русского языка. Так, ещё до своего избрания он выступил против притеснения русского языка. Зеленский подчеркнул, что «русский язык давить не надо», а властям страны необходимо гарантировать населению свободное развитие и использование других языков. При этом политик напомнил, что, согласно Конституции, государственным языком в стране является украинский.
Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров тогда усомнился в эфире НСН в его искренности. Он напомнил, что такие речи в защиту русского языка вели все бывшие президенты в период предвыборной кампании.
«Я лично таким заявлениям не доверяю, потому что каждый из пяти президентов об этом говорил и каждый из пяти президентов довел страну до того, что сегодня запрещают людям говорить на русском языке. Первый президент Украины Кравчук обращался к русскоязычным «уважаемые соотечественники» и рассказывал, что не будет ущемлять русский язык, что 12 миллионов русскоговорящих не будут чувствовать себя чужими. То же самое говорил Кучма. То же самое говорил Ющенко, когда баллотировался. То же самое говорил Янукович даже вплоть до введения второго русского языка», — напомнил Спиридон Килинкаров.
Добавим, Владимир Зеленский пока не добился смягчения закона о государственном языке. Однако в своих выступлениях он неоднократно использовал русскую речь, отступая от регламента.
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