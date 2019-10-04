Право говорить. Из украинских школ окончательно убирают русский язык

Отметим, что сам президент Украины неоднократно высказывался в поддержку русского языка. Так, ещё до своего избрания он выступил против притеснения русского языка. Зеленский подчеркнул, что «русский язык давить не надо», а властям страны необходимо гарантировать населению свободное развитие и использование других языков. При этом политик напомнил, что, согласно Конституции, государственным языком в стране является украинский.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров тогда усомнился в эфире НСН в его искренности. Он напомнил, что такие речи в защиту русского языка вели все бывшие президенты в период предвыборной кампании.

«Я лично таким заявлениям не доверяю, потому что каждый из пяти президентов об этом говорил и каждый из пяти президентов довел страну до того, что сегодня запрещают людям говорить на русском языке. Первый президент Украины Кравчук обращался к русскоязычным «уважаемые соотечественники» и рассказывал, что не будет ущемлять русский язык, что 12 миллионов русскоговорящих не будут чувствовать себя чужими. То же самое говорил Кучма. То же самое говорил Ющенко, когда баллотировался. То же самое говорил Янукович даже вплоть до введения второго русского языка», — напомнил Спиридон Килинкаров.

Добавим, Владимир Зеленский пока не добился смягчения закона о государственном языке. Однако в своих выступлениях он неоднократно использовал русскую речь, отступая от регламента.

