Повинны розмовляти или Когда Зеленский перестанет писать в Фэйсбуке по-русски

Согласно документу, теперь украинский язык станет обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Теперь только на нем должны будут говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведения референдумов.



Предельно точно аттестовала принятый закон «Газета.ру»: «Насильная украинизация – фактически плевок в лицо владеющих русским языком граждан, в числе которых и победивший на выборах Владимир Зеленский. Ему придется справляться с проблемами, вытекающими из закона».

Действующий и вновь избранный президенты Украины высказали свое отношение к принятому закону в соцсетях. Петр Порошенко в обращении к русскоязычным гражданам Украины поблагодарил использующих русский язык сограждан за понимание, с которым они относятся к языковой реформе, и отметил, что закон получился без «карательных инструментов и структур». Порошенко признался, что сам тоже освоил украинский язык «уже в зрелом возрасте». Права меньшинств будут уважаться в стране и с принятием этого закона, поскольку «это европейская практика», - убежден Порошенко.

Владимир Зеленский, в свою очередь, написал, что «законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью», полагает Зеленский, предупреждая, что последствия его принятия сложно предугадать. Стране нужны законы, «которые консолидируют общество, а не наоборот», - указал избранный президент Украины, обещав тщательно проанализировать документ после вступления в должность. При этом из его записи следует, что украинский язык Зеленский рассматривает единственным государственным языком страны. Однако заботиться о его развитии нужно, создавая стимулы и положительные примеры, а не вводя запреты и наказания, - добавил он.

Оба недавних соперника по предвыборной гонке свои отзывы на принятый закон опубликовали на украинском языке. Однако Владимир Зеленский удосужился продублировать свою реплику еще и на русском. Того самого «плевка» Зеленский в законе о языке, судя по всему, не увидел. Хотя после его подписания (а сделать это успеет, скорее всего, Петр Порошенко) писать в Фейсбуке по-русски Зеленскому будет если не противозаконно, то уж точно не политкорректно: повинен розмовляти.



