В новой Верховной раде переругались из-за русского языка
Депутаты новоизбранной Верховной рады Украины устроили перепалку в парламенте из-за русского языка. Об этом сообщает издание «Украина.ру».
Поводом к склоке послужило выступление сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича. Он ответил на вопрос коллеги по-русски. Тогда депутат Ирина Геращенко обратила внимание, что выступление на русском языке нарушает законодательство страны. Её поддержал лидер президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, призвав Рабиновича не нарушать регламент работы парламента, пишет RT. Тогда Рабинович заявил, что не нарушает законов и попросил в случае, если коллеги настаивают на общении по-украински, предоставить ему переводчика.
Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет. Закон был подписан экс-президентом страны Петром Порошенко в мае, в конце его президентства. Добавим, что новый глава Украины Владимир Зеленский неоднократно использовал в своих публичных выступлениях русский язык. В конце июля министерство культуры Украины и ОБСЕ сообщило о подготовке поправок в украинское законодательство о государственном языке. По словам верховного комиссара ОБСЕ, они будут учитывать роль русского языка в стране.
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