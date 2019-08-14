В новой Верховной раде переругались из-за русского языка

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет. Закон был подписан экс-президентом страны Петром Порошенко в мае, в конце его президентства. Добавим, что новый глава Украины Владимир Зеленский неоднократно использовал в своих публичных выступлениях русский язык. В конце июля министерство культуры Украины и ОБСЕ сообщило о подготовке поправок в украинское законодательство о государственном языке. По словам верховного комиссара ОБСЕ, они будут учитывать роль русского языка в стране.



