Повысят налоги: Евросоюз создаст «общий котел» для военных расходов
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что сегодня внутри Европы нет курса на снижение поддержки Украины, эти разговоры ведутся только оппозиционными партиями.
Не все страны Евросоюза имеют средства для увеличения оборонных расходов, но отказываться от этого курса Брюссель не позволит никому, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Еврокомиссия намерена запросить на оборонные расходы на 2028–2034 годы как минимум €131 млрд. Об этом заявил Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Он подчеркнул, что эта сумма не подлежит обсуждению. В прошлом бюджете ЕС (2021–2027) не было прямой расходной статьи на закупку оружия. Однако у Евросоюза есть внебюджетный «Европейский фонд мира», который предполагал возможность военных расходов объединения. В предыдущем бюджетном периоде было заложено лишь €13 млрд, который Брюссель потратил уже в 2023 году на военную помощь Украине. Рар объяснил, как будет увеличиваться эта статья бюджета.
«Военные расходы сегодня на первом плане. У прибалтов, например, вряд ли на это деньги найдутся, они уже сдали все, что у них есть, поэтому они будут обращаться к Германии, в скандинавские страны. Все идет к тому, что будет создаваться общий котел для военного бюджета. Брюссель будет владеть общим громадным фондом, куда всех будут заставлять вкладывать деньги. Конечно, оппозиция в Германии против такого курса, но пока у власти люди, которые продвигают эти военные расходы», - отметил он.
По его словам, европейские страны не смогут спорить с таким «военным» курсом, так как рычаги давления есть, что показал пример Венгрии.
«Если правительство будет где-то меняться, как, например, в Болгарии, пойдет индивидуальный пересмотр в этих странах. Но в целом ЕС пока находится под контролем либеральных элит, которые хотят реализовать милитаризацию, оборону против России. Венгрия в этом оборонном бюджете не хотела участвовать, мы видели, что произошло с премьер-министром Орбаном. Все силы были брошены на то, чтобы он не выиграл выборы, и теперь Венгрия будет участвовать. Поэтому пока все будут участвовать. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возможно, откажется, но его позиция в Словакии тоже достаточно шаткая. Пока у Брюсселя есть инструменты дисциплинирования всех. Даже Италия готова, хотя у неё нет денег. Сегодня нет курса на снижение поддержки Украины внутри Европы. Эти разговоры ведутся только оппозиционными партиями», - добавил он.
В связи с этим Рар уверен, что европейцев ждет повышение налогов.
«Мы видим, что появляются финансовые трудности в Евросоюзе, но пока эти вопросы решаются, деньги находятся. У ЕС нет нефти или газа, которые можно было бы продавать в другие страны. Пока денег достаточно много у населения, есть очень богатые люди, очень много фирм, владельцев организаций и домов. Я думаю, что нас в Европе ждет повышение налогов, не только для милитаризации, но в целом для решения всех проблем, которые здесь есть. Нужно и социальные дыры затыкать», - заключил собеседник НСН.
В Германии сокращают социальные программы, объясняя это скорой войной с Россией, но на самом деле у Европы нет средств для вооруженного конфликта, сказал в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
- Повысят налоги: Евросоюз создаст «общий котел» для военных расходов
- Наличка или смартфон: Как банки навязывают россиянам способ оплаты
- «Ленфильм» планирует снять кино о событиях в курском приграничье
- Дочь вокалиста «Ундервуд» сыграет в спектакле «46 минут» по биографии отца
- В Италии начали налоговое расследование против гонщиков «Формулы-1»
- Вечное и сиюминутное: Как родился спектакль по биографии вокалиста «Ундервуда»
- Налог на «нормальность»: Как технологический сбор отразится на покупателях
- Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за все время СВО
- Производители электроники призвали перенести технологический сбор на 2027 год
- СМИ: На ТЭЦ в Бухаресте произошел взрыв