Не все страны Евросоюза имеют средства для увеличения оборонных расходов, но отказываться от этого курса Брюссель не позволит никому, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Еврокомиссия намерена запросить на оборонные расходы на 2028–2034 годы как минимум €131 млрд. Об этом заявил Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Он подчеркнул, что эта сумма не подлежит обсуждению. В прошлом бюджете ЕС (2021–2027) не было прямой расходной статьи на закупку оружия. Однако у Евросоюза есть внебюджетный «Европейский фонд мира», который предполагал возможность военных расходов объединения. В предыдущем бюджетном периоде было заложено лишь €13 млрд, который Брюссель потратил уже в 2023 году на военную помощь Украине. Рар объяснил, как будет увеличиваться эта статья бюджета.