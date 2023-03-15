Появилось видео штурма опорного пункта ВСУ отрядом «Черная мамба»
Появились видеокадры штурма опорного пункта украинских Вооруженных сил со стороны российского отряда «Черная мамба», сообщает «Российская газета».
Бойцы сделали запись на камеры GoPro. Данное подразделение эффективно действует на направлении Кременная-Сватово. При этом они находятся близко от украинских позиций.
Перед атакой штурмовики предлагают ВСУ сдаться. Украинские бойцы молчат. После этого наносят удар артиллеристы. Огонь ведется из установки реактивной системы залпового огня. Снаряды попадают в цель.
После этого атакует «Черная мамба». Отряд ведет огонь из автоматов Калашникова. На последних кадрах виден удар из РПГ-18 «Муха» по пулеметчику, который засел в лесу.
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