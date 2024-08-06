Появилось видео мощного удара ракеты по цели в Броварах в Киевской области

В интернете появилось видео, как предполагается, момента прилета российской баллистической ракеты по цели в Броварах Киевской области, сообщает «Лента.ру».

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При ударе была использована ракета «Искандер-М». В результате было атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал».

Ранее российская армия нанесла удар по пункту базирования морских дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияРакетный УдарСпецоперацияУкраина

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