Минобороны: ВС России «Искандером» уничтожили украинский ЗРК

В Полтавской области ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили позицию украинского зенитного ракетного комплекса в районе Коптева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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По данным ведомства, в результате ракетного удара были уничтожены две пусковые установки С-300. Представители Минобороны рассказали, что ВС РФ также уничтожили машину боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ.

Ранее «Известия» сообщили, что российские силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИскандерСпецоперацияРоссияУкраинаВСУ

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