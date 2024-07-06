Минобороны: ВС России «Искандером» уничтожили украинский ЗРК
В Полтавской области ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили позицию украинского зенитного ракетного комплекса в районе Коптева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в результате ракетного удара были уничтожены две пусковые установки С-300. Представители Минобороны рассказали, что ВС РФ также уничтожили машину боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ.
Ранее «Известия» сообщили, что российские силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рябков: Корректировки ядерной доктрины РФ при эскалации ситуации возможны
- На Украине в Сумской области повредили объект энергетики
- Умерла диктор Аза Лихитченко
- Минобороны: ВС России «Искандером» уничтожили украинский ЗРК
- Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах в Дагестане
- Орбан назвал подготовку НАТО к операции на Украине самоубийством
- Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус 32 гребцам из РФ
- Совместные с США военные учения пройдут в Армении
- В кафе в Бурятии отравились 22 человека
- Стартовали съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru