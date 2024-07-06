Минобороны: ВС России «Искандером» уничтожили украинский ЗРК

По данным ведомства, в результате ракетного удара были уничтожены две пусковые установки С-300. Представители Минобороны рассказали, что ВС РФ также уничтожили машину боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ.

Ранее «Известия» сообщили, что российские силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.

