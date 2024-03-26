«Повод для усиления»: Зеленский уволил Данилова по совету Запада

Случай с оскорблением спецпредставителя Китая стал толчком для замены секретаря СНБО на более профессионального специалиста, заявил НСН Александр Дудчак.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны по совету западных коллег, заявил политолог Александр Дудчак в разговоре с НСН. Он отметил, что недавний скандальный случай с представителем Китая стал лишь поводом для перестановки.

О новом назначении стало известно 26 марта. Данилов неделю назад нецензурно исказил фамилию спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, отвечая на предложение Пекина о переговорах с Россией. Новым секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко, занимавший пост главы Службы внешней разведки.

Кличко назвал увольнение Залужного огромной ошибкой Зеленского

«Вполне возможно, что случай с представителем Китая стал поводом для увольнения. Данилов очень органично вписывался во всю систему власти – яркий персонаж с интеллектом питекантропа. Может быть, это совет со стороны, чтобы показать китайцам, с одной стороны, что «мы все-таки принимаем меры» по отношению к таким высказываниям, с другой – новый глава СНБО не чужой Западу человек. Это решение было принято по совету зарубежных коллег, потому что на Украине в таких серьезных назначениях ничего не решается», - рассказал он.

По его словам, СНБО получает усиление в лице Литвиненко, который успел поучиться в Москве и Канаде.

«СНБО Украины получает усиление в лице Литвиненко, это опытный человек, который всю жизнь проработал в сфере безопасности, успел даже окончить Высшую школу КГБ в Москве в 1994 году. Сфера безопасности Украины получила профессионала и избавилась от одного сумасшедшего, нам это невыгодно. Литвиненко и в Канаде успел поучиться после Москвы, подкованный в этом смысле. Сегодня секретарь СНБО в стране имеет консультативную функцию, но без решения этого органа многие идеи не могут продвигаться», - подчеркнул собеседник НСН.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Зеленские выразил благодарность Валерию Залужному «за два года защиты», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры