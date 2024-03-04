Кличко назвал увольнение Залужного огромной ошибкой Зеленского

«Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», - сказал Кличко.

По его словам, отстранение Залужного шокировало каждого украинца. Мэр упрекнул президента в том, что тот не объяснил причины своего решения.

Зеленский 8 февраля объявил об отставке Залужного и назначении на его место Александра Сырского. Позже своих постов лишились начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий силами логистики Олег Гуляк и другие военные руководители, напоминает «Радиоточка НСН».

