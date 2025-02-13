Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении за все время боев превысили 60 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщило Минобороны РФ.

Согласно данным, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 60210 военнослужащих. В том числе украинская армия потеряла 363 танка, 263 боевые машины пехоты, 213 бронетранспортеров, 1867 боевых бронированных машин и 1960 автомобилей.

Отмечается, что за сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два танка, два бронетранспортера, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 13 боевых бронированных машин, три миномета, зенитный ракетный пушечный комплекс, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предложить России обмен территориями. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в разговоре с НСН заявил, что Курская область и так будет освобождена российскими военными без всяких попыток Владимира Зеленского обменять ее на подконтрольные России территории, передает «Радиоточка НСН».

