Потери украинской стороны в Курской области превысили 44 тысячи военных

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 250 военных. В российском оборонном ведомстве также сообщили, что один украинский военный сдался в плен.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах.

Ранее три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в разных районах Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

