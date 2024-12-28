Потери украинской стороны в Курской области превысили 44 тысячи военных
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 44 820 военнослужащих, а также 259 танков, сообщили в Минобороны России.
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 250 военных. В российском оборонном ведомстве также сообщили, что один украинский военный сдался в плен.
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах.
Ранее три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в разных районах Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru