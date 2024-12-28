ВСУ ударили по трем населенным пунктам Белгородской области

В поселке Малиновка в результате прилета боеприпаса пробита крыша и повреждена стена частного дома. Ещё один случай применения ВСУ дрона зафиксирован в хуторе Фироновка. Фрагменты беспилотника обнаружены на земле. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там поврежден прицеп сельскохозяйственной техники.

Ранее Гладков после 3 часов сообщил о ночной атаке БПЛА в Красногвардейском районе. В селе Палатово ранены двое жителей, они госпитализированы. Ещё один дрон ударил ночью по селу Верхососна. Там повреждена линия электропередачи — село временно осталось без света.

