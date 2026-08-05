Дуров разъяснил кратковременное удаление Telegram из App Store

По его словам, причиной стала скоординированная атака со стороны «вымогателей», которые использовали технические уловки для обхода модерации. Нарушитель использовал метод редактирования старых сообщений в публичном чате.

Он заменил текст на незаконный контент, модифицированный с помощью ИИ — запрещенные материалы оставались невидимыми для обычных участников группы, что исключило возможность быстрой жалобы через стандартные механизмы.

Приложение Telegram на время пропало из App Store в ночь на 4 августа. В Apple объяснили это обнаружением пользователя, распространявшего материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией детей.

