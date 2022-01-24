«Потенциально опасен»: Кто и почему увидел в Мураеве агента Кремля

Политические элиты Украины и Британии готовы избавляться от любых конкурентов, сажая их под домашний арест или представляя агентами Кремля, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В субботу, 22 января британский МИД заявил, что получил данные о планах Кремля установить «марионеточный режим» в Киеве. По данным британской разведки, российские власти рассматривают в качестве потенциального руководителя Украины бывшего депутата Евгения Мураева.

«Конечно, фигура Мураева сама по себе очень странная, как и странно отсутствие каких-либо подробностей для того, чтобы увидеть переворот, планируемый на Украине российскими спецслужбами или кем-то еще. Во-первых, Мураев находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ. Во-вторых, это действительно человек, который представлял Партию регионов, но Партия регионов никогда пророссийской не была, она просто является менее русофобской, чем нынешняя радикальная партия», - отметил Безпалько.

По его мнению, политик ведет себя слишком осторожно, чтобы предъявить ему какие-либо обвинения, а «найти» связь с Москвой при желании можно где угодно.