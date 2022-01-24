«Потенциально опасен»: Кто и почему увидел в Мураеве агента Кремля
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что бывший депутат находится под санкциями РФ и является странной кандидатурой для переворота на Украине.
Политические элиты Украины и Британии готовы избавляться от любых конкурентов, сажая их под домашний арест или представляя агентами Кремля, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В субботу, 22 января британский МИД заявил, что получил данные о планах Кремля установить «марионеточный режим» в Киеве. По данным британской разведки, российские власти рассматривают в качестве потенциального руководителя Украины бывшего депутата Евгения Мураева.
«Конечно, фигура Мураева сама по себе очень странная, как и странно отсутствие каких-либо подробностей для того, чтобы увидеть переворот, планируемый на Украине российскими спецслужбами или кем-то еще. Во-первых, Мураев находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ. Во-вторых, это действительно человек, который представлял Партию регионов, но Партия регионов никогда пророссийской не была, она просто является менее русофобской, чем нынешняя радикальная партия», - отметил Безпалько.
По его мнению, политик ведет себя слишком осторожно, чтобы предъявить ему какие-либо обвинения, а «найти» связь с Москвой при желании можно где угодно.
«Это просто желание выдавить Мураева из политического поля на Украине. Мураев ведет себя очень осторожно, он, с одной стороны, делает акцент на экономическом аспекте, на деградации Украины в этом отношении, напоминает о разного рода выгодных контрактах, которые предлагал, например, «Газпром». С другой стороны, это человек, которого из-за его осторожности очень сложно подвергнуть каким-либо санкциям. Поэтому остается обвинить его в том, что он является кандидатурой для возможного переворота. Выгодно это может быть, как президенту Зеленскому и нынешней элите Украины, так и британцам, которые хотят удалить из политического поля всех людей, которых они считают не полностью контролируемыми и не полностью лояльными. Видимо, Мураева расценивают именно в качестве такого политика, видят в нем потенциальную опасность», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Безпалько подчеркнул, что в политической борьбе на данный момент Мураев не представляет из себя большой угрозы, но может доставить серьезные неприятности действующей власти в самый неподходящий момент.
«Мураев пока не может серьезно достучаться до украинского населения, у него просто нет для этого ресурсов – для этого нужны либо очень большие финансовые, либо очень большие медийные ресурсы. Зеленский уже закрыл три телеканала, объявил санкции против ряда порталов. Население вообще мало что знает о Мураеве, слабо о нем помнит, но элиты опасаются Мураева в силу того, что он присутствует в политическом поле, он как зерно, из которого может что-то вырасти, что-то может доставить серьезные неприятности. Поэтому любых конкурентов стараются просто удалить из политического поля, Медведчука посадили под домашний арест, Порошенко пытались выдавить из страны, а Мураева обвиняют в том, что он агент Кремля», - добавил он.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, названный в заявлении британского МИД «пророссийским лидером в Киеве», заявил о сотнях угроз в соцсетях в сторону себя и своей семьи. Об этом политик рассказал в интервью британской газете Independent.
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