Названный «пророссийским лидером» украинский политик заявил, что ему угрожают
Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, названный в заявлении британского МИД «пророссийским лидером в Киеве», заявил о сотнях угроз в соцсетях в сторону себя и своей семьи. Об этом политик рассказал в интервью британской газете Independent.
Отмечается, что британское ведомство обвинило российские спецслужбы в планах оставить в Киеве «пророссийского лидера» Мураева. При этом депутат с декабря 2018 года находится под российскими санкциями.
«Все это, конечно, выдумка, но это опасная ситуация, вызывающая раскол, когда совершаются попытки предотвратить войну. Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи», - подчеркнул Мураев.
По мнению экс-депутата, британское министерство было дезинформировано от украинскими политическими деятелями. «Также я думаю, что я и еще некоторые другие люди оказались втянуты в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией», - пояснил он.
В МИД Великобритании обвинили Россию в том, что Кремль хочет привести к власти в Киеве пророссийские силы, сообщает РИА Новости.
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