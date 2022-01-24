Названный «пророссийским лидером» украинский политик заявил, что ему угрожают

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, названный в заявлении британского МИД «пророссийским лидером в Киеве», заявил о сотнях угроз в соцсетях в сторону себя и своей семьи. Об этом политик рассказал в интервью британской газете Independent.

Отмечается, что британское ведомство обвинило российские спецслужбы в планах оставить в Киеве «пророссийского лидера» Мураева. При этом депутат с декабря 2018 года находится под российскими санкциями.

«Все это, конечно, выдумка, но это опасная ситуация, вызывающая раскол, когда совершаются попытки предотвратить войну. Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи», - подчеркнул Мураев.

По мнению экс-депутата, британское министерство было дезинформировано от украинскими политическими деятелями. «Также я думаю, что я и еще некоторые другие люди оказались втянуты в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией», - пояснил он.

В МИД Великобритании обвинили Россию в том, что Кремль хочет привести к власти в Киеве пророссийские силы, сообщает РИА Новости.

