Посольство Италии призвало граждан срочно покинуть Украину
Посольство Италии в Киеве призвало своих граждан немедленно покинуть Украину. Сообщение размещено на сайте дипломатического представительства.
Посольство рекомендовало своим гражданам использовать все имеющиеся средства, чтобы выехать за пределы Украины.
Также итальянцев попросили воздержаться от поездок в страну. В диппредставительстве напомнили об опасности ракетных обстрелов.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что атака беспилотников в ночь на 8 мая стала самой массированной с начала конфликта. По его словам, обломки нескольких дронов повредили социальные объекты и жилой дом в Святошинском районе, передает «Радиоточка НСН».
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