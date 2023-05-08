Посольство Италии призвало граждан срочно покинуть Украину

Посольство рекомендовало своим гражданам использовать все имеющиеся средства, чтобы выехать за пределы Украины.

Также итальянцев попросили воздержаться от поездок в страну. В диппредставительстве напомнили об опасности ракетных обстрелов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что атака беспилотников в ночь на 8 мая стала самой массированной с начала конфликта. По его словам, обломки нескольких дронов повредили социальные объекты и жилой дом в Святошинском районе, передает «Радиоточка НСН».

