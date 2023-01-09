Кулеба: Никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени

Киев благодарен западным странам за военную помощь, однако ни один из союзников не сделал достаточно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Он отметил, что вооружение Украины - это «кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о недостаточной помощи Киеву со стороны мировых лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
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