Кулеба: Никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени

Он отметил, что вооружение Украины - это «кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о недостаточной помощи Киеву со стороны мировых лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

