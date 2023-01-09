Кулеба: Никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени
Киев благодарен западным странам за военную помощь, однако ни один из союзников не сделал достаточно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Он отметил, что вооружение Украины - это «кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о недостаточной помощи Киеву со стороны мировых лидеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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