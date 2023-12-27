Посол Украины в Австралии призвал Запад не пренебрегать Киевом

Пренебрежение Киевом приведет не только к поражению Украины, но угрожает безопасности союзников, таких как Австралия, сообщил изданию The Sydney Morning Herald украинский посол в этой стране Василий Мирошниченко.

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По его словам, если западные страны откажутся от помощи бывшей советской республике, они отвернутся от своих «собственных демократий в пользу агрессии и автократии». Как отметил дипломат, украинским властям пришлось просить Австралию о дальнейшей поддержке в вопросах энергоснабжения.

Ранее стало известно, что западные союзники Украины обсуждают заморозку конфликта и победу Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападСпецоперацияУкраина

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