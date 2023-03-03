Посол РФ: западные танки не представляют угрозы

Танки, которые западные страны поставляют Киеву, не представляют угрозы России в отличие от обещанного британскими властями оружия дальнего радиуса действия, сообщил «Аль-Джазире» российский посол в Великобритании Андрей Келин.

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По его словам, угрозу представляет оружие дальнего радиуса, так как оно может достигать целей на территории России. «Только Великобритания прямо говорит, что собирается предоставить оружие дальнего радиуса действия украинской армии». Келин выразил уверенность в том, что это оружие будет использоваться против гражданских целей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет использовать для ударов по территории России истребители и дальнобойное оружие, если Запад предоставит Киеву такое вооружение.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВеликобританияУкраинаТанки
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