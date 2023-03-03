Посол РФ: западные танки не представляют угрозы
Танки, которые западные страны поставляют Киеву, не представляют угрозы России в отличие от обещанного британскими властями оружия дальнего радиуса действия, сообщил «Аль-Джазире» российский посол в Великобритании Андрей Келин.
По его словам, угрозу представляет оружие дальнего радиуса, так как оно может достигать целей на территории России. «Только Великобритания прямо говорит, что собирается предоставить оружие дальнего радиуса действия украинской армии». Келин выразил уверенность в том, что это оружие будет использоваться против гражданских целей.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет использовать для ударов по территории России истребители и дальнобойное оружие, если Запад предоставит Киеву такое вооружение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Пьяного авиадебошира задержали в Магадане
- Российский посол: Китай не оказывает военную помощь России
- В Комсомольске-на-Амуре задержан водитель, выкинувший старушку из автобуса
- Теряет способность говорить: в США раскрыли правду про Байдена
- Посол РФ: западные танки не представляют угрозы
- В Белом доме сообщили детали предстоящей встречи Байдена и Шольца
- В Москве в автоаварии погибли три человека
- Госдеп: США не станут извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
- СМИ: в небе над Коломной мог взорваться беспилотник
- Белый дом: не создано условий для переговоров Байдена и Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru