Путин высказался о возможных поставках Украине дальнобойного оружия

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия будет отодвигать угрозу от своих границ в ответ на отправку Киеву дальнобойного оружия.

«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», - сказал глава государства.