Посол РФ в Китае: США используют Украину для испытания нового вооружения

США используют Украину в своих целях, в том числе, для испытания нового вооружения. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете «Хуаньцю шибао».

По его словам, Вашингтон не только использует Украину как полигон для испытания вооружения, но также избавляется от устаревшего оружия и вкладывается в собственный ВПК.

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США в лице Украины не готовы к переговорам с Москвой, Вашингтон текущая ситуация на фронте без стратегических побед России вполне устраивает, заявил НСН военный историк Евгений Норин. Он отметил, что на фоне всего происходящего США перестроили мировые рынки под себя и получили колоссальный заказ для оборонной промышленности.

Со своей стороны зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее сказал НСН, что США не просто так помогают Украине. По его мнению, Вашингтон возвращает все средства, выделенные на поддержку Киеву, за счет поставок Европе СПГ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраинаВСУ
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