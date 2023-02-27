Посол РФ в Китае: США используют Украину для испытания нового вооружения

США используют Украину в своих целях, в том числе, для испытания нового вооружения. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете «Хуаньцю шибао».

По его словам, Вашингтон не только использует Украину как полигон для испытания вооружения, но также избавляется от устаревшего оружия и вкладывается в собственный ВПК.