СМИ: В Европе поддержали идею об отправке американских миротворцев в Украину

Источники агентства отметили, что в Европе понимают, что в ответ американская администрация может потребовать от Евросоюза взять на себя большую долю бремени, а также предоставить основную часть войск.

Также отмечается, что из-за отправки на Украину европейских военнослужащих может быть подорвано доверие к гарантиям безопасности, что приведёт к расколу в НАТО.

«На данный момент ещё рано детально обсуждать, как именно будут выглядеть гипотетические гарантии безопасности», - заключили собеседники Bloomberg.

Ранее Зеленский заявил, что любые миротворческие силы, которые появятся на территории Украины, должны включать войска США, сообщает RT.

