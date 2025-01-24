СМИ: В Европе поддержали идею об отправке американских миротворцев в Украину
Европейские союзники Украины в целом поддерживают предложение украинского президента Владимира Зеленского о размещении в стране миротворцев США в качестве гарантий безопасности. Об этом пишет Bloomberg.
Источники агентства отметили, что в Европе понимают, что в ответ американская администрация может потребовать от Евросоюза взять на себя большую долю бремени, а также предоставить основную часть войск.
Также отмечается, что из-за отправки на Украину европейских военнослужащих может быть подорвано доверие к гарантиям безопасности, что приведёт к расколу в НАТО.
«На данный момент ещё рано детально обсуждать, как именно будут выглядеть гипотетические гарантии безопасности», - заключили собеседники Bloomberg.
Ранее Зеленский заявил, что любые миротворческие силы, которые появятся на территории Украины, должны включать войска США, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru