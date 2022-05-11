Посол ЛНР в России: необходимо наказать иностранных наемников, воюющих за Украину

Иностранные наемники, воюющие за украинскую сторону, должны быть наказаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Луганской народной республики в России Родиона Мирошника.

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«Наемники, которые прибыли на нашу территорию, прибыли убивать и зарабатывать деньги. Мы же ведем войну за свободу и возможность выжить и построить нашу жизнь», - заявил дипломат.

Напомним, власти Польши отправляют на Украину кадровых военных и наемников для участия в боях. Речь не идет о показательных добровольцах, это наемники, которые направлены на Украину по приказу военных.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраина
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