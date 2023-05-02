«Последний шанс»: В Германии рассказали о последствиях провала контрнаступления ВСУ
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что в таком случае Запад сочтет дальнейшие поставки Киеву бессмысленными и вынудит Украину пойти на переговоры.
Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина выходит на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. Он пояснил, что ключевые факторы в контрнаступлении — наличие необходимого оружия, подготовленных военных, а также возможность восстановления необходимых запасов. Рар отметил, что в Германии считают это наступление последним шансом для Киева.
«В Германии есть надежда на то, что у украинцев есть последний большой шанс прорваться благодаря той технике, которая была поставлена. Но если этого прорыва не будет со стороны Украины, если все будет наоборот и состоится российский прорыв, вопрос о целесообразности поставок новых видов оружия будет стоять остро. Придут к выводу, что нужно вести переговоры о примирении или приостановке огня. В таком случае будут смотреть на китайский план урегулирования конфликта», - рассказал он.
Ключевой для реакции Запада он назвал ситуацию в Артемовске. По его словам, в случае неудачи ВСУ Запад сочтет дальнейшие боевые действия бессмысленными.
«Все зависит от того, как ситуация будет складываться вокруг Бахмута (Артемовска, прим. НСН), будет ли прорыв Украины. От этого зависит реакция западных партнеров. Если на Западе, особенно в США придут к выводу, что Украина не сможет провести дальнейший прорыв и вернуть себе территории, то военные действия становятся бессмысленными, слишком много жертв. Поверьте, на Западе тоже есть ощущение, что продлевать это нельзя до бесконечности», - отметил собеседник НСН.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнётся в ближайшие две недели. По его словам, пока их сдерживала погода и «внутренние проблемы», теперь атака украинских сил начнется не позже 15 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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