«Последний шанс»: В Германии рассказали о последствиях провала контрнаступления ВСУ

Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина выходит на финишную прямую в подготовке к контрнаступлению. Он пояснил, что ключевые факторы в контрнаступлении — наличие необходимого оружия, подготовленных военных, а также возможность восстановления необходимых запасов. Рар отметил, что в Германии считают это наступление последним шансом для Киева.