«После Кравчука воскресят Грушевского». Экс-депутат Рады о назначении в ТКГ
Бывший депутат Рады в беседе с НСН раскритиковал назначение Кравчука.
Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал бывший президент Леонид Кравчук. Накануне украинскую делегацию покинул ее глава Леонид Кучма.
Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН раскритиковал назначение Кравчука.
«Если так дела пойдут дальше, завтра они воскресят [идеолога украинства Михаила] Грушевского. 86 лет Кравчуку. Это человек, у которого нет своей позиции ни по одному вопросу, тем более по такому сложному. Он же никогда не был кризисным менеджером, человеком, который мог бы взять на себя ответственность. Этот человек всегда колебался вместе с позицией партии, сейчас будет колебаться вместе с позицией офиса президента», - сказал Килинкаров.
Он выразил сочувствие участникам Трехсторонней контактной группы.
«Кравчука я отношу к категории тех людей, которые сегодня с легкостью скажут одно, а завтра - совершенно другое. Приедет и скажет: «Ну, бывает, так получилось». Я не вижу возможности какого-то прорыва в связи с заменой Кучмы на Кравчука. Как бы кто к Кучме ни относился, в его политической карьере были случаи, когда он принимал на себя ответственность за серьезные политические решения, которые приносили результат. Начиная от борьбы с преступностью в 90-е годы, в частности, в 1996 году, когда по всей Украине зачистили все региональные преступные группировки. У Кравчука такого не было и не будет. Он не способен принимать самостоятельно никаких политических решений. Он будет как флюгер. Единственная польза от него: у него ничего за зубами не держится. Мы будем знать, какой позиции придерживаются официальные власти, офис президента. Об этом он будет рассказывать на всех ток-шоу. Это единственный плюс», - заключил собеседник НСН.
Накануне экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, что готов возглавить украинскую делегацию в ТКГ.
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