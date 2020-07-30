«После Кравчука воскресят Грушевского». Экс-депутат Рады о назначении в ТКГ

Он выразил сочувствие участникам Трехсторонней контактной группы.

«Кравчука я отношу к категории тех людей, которые сегодня с легкостью скажут одно, а завтра - совершенно другое. Приедет и скажет: «Ну, бывает, так получилось». Я не вижу возможности какого-то прорыва в связи с заменой Кучмы на Кравчука. Как бы кто к Кучме ни относился, в его политической карьере были случаи, когда он принимал на себя ответственность за серьезные политические решения, которые приносили результат. Начиная от борьбы с преступностью в 90-е годы, в частности, в 1996 году, когда по всей Украине зачистили все региональные преступные группировки. У Кравчука такого не было и не будет. Он не способен принимать самостоятельно никаких политических решений. Он будет как флюгер. Единственная польза от него: у него ничего за зубами не держится. Мы будем знать, какой позиции придерживаются официальные власти, офис президента. Об этом он будет рассказывать на всех ток-шоу. Это единственный плюс», - заключил собеседник НСН.

Накануне экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, что готов возглавить украинскую делегацию в ТКГ.

