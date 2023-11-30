После четырех дней без света и тепла жители Одессы перекрыли дороги

Они перекрыли дорогу в микрорайоне Лузановка, после того, как четыре дня провели без электричества и отопления. На появившемся видео недовольные граждане разгуливают по проезжей части, не позволяя автомобилям двигаться.

Ранее украинская компания «Укрэнерго» призвала граждан экономить электричество в связи с возникновением ее дефицита. Причиной нехватки электроэнергии компания назвала стремительный рост потребления из-за похолодания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

