После четырех дней без света и тепла жители Одессы перекрыли дороги
Жители Одессы устроили митинг из-за систематических отключений электричества, сообщает телеканал «360».
Они перекрыли дорогу в микрорайоне Лузановка, после того, как четыре дня провели без электричества и отопления. На появившемся видео недовольные граждане разгуливают по проезжей части, не позволяя автомобилям двигаться.
Ранее украинская компания «Укрэнерго» призвала граждан экономить электричество в связи с возникновением ее дефицита. Причиной нехватки электроэнергии компания назвала стремительный рост потребления из-за похолодания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru