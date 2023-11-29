Украинцев призвали экономить электричество из-за дефицита

Украинская компания «Укрэнерго» призвала граждан экономить электричество в связи с возникновением ее дефицита.

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Причиной нехватки электроэнергии компания назвала стремительный рост потребления из-за похолодания.

В «Укрэнерго» констатировали, что мощности электростанций недостаточно для выработки достаточного количества энергии. Кроме того, некоторые блоки до сих пор находятся в ремонте, заявила компания.

Украинцам посоветовали оставить работать только самую необходимую технику и оборудование, а несрочные дела по возможности перенести.

Германия ранее выделила «Укрэнерго» 24,5 миллиона евро на восстановление инфраструктуры, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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