Украинцев призвали экономить электричество из-за дефицита
Украинская компания «Укрэнерго» призвала граждан экономить электричество в связи с возникновением ее дефицита.
Причиной нехватки электроэнергии компания назвала стремительный рост потребления из-за похолодания.
В «Укрэнерго» констатировали, что мощности электростанций недостаточно для выработки достаточного количества энергии. Кроме того, некоторые блоки до сих пор находятся в ремонте, заявила компания.
Украинцам посоветовали оставить работать только самую необходимую технику и оборудование, а несрочные дела по возможности перенести.
Германия ранее выделила «Укрэнерго» 24,5 миллиона евро на восстановление инфраструктуры, напоминает «Радиоточка НСН».
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