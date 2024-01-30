Порошенко заявил, что чиновники в ЕС шокированы из-за слухов об увольнении Залужного

«Лучшее, что еще можно сделать, — немедленно опровергнуть слухи», — указал он. Как считает политик, если указ об увольнении главкома есть, его нужно порвать, поскольку последствия увольнения будут очень негативными.

Ранее Министерство обороны Украины отреагировало на сообщения в СМИ об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

