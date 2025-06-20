Песков заявил, что Россия не упустит преимущество перед Украиной
Россия не намерена упускать преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Sky News.
«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше», - отметил представитель Кремля, добавив, что РФ наступает и будет наступать.
Как напомнил Песков, Россия заявляла о своем согласии на прекращение огня, если будет приостановлена иностранная военная помощь Украине. Москва опасается, что из-за паузы в боевых действиях Киев сможет перевооружиться и перегруппироваться. При этом российская сторона не будет использовать перемирие в свою пользу.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон предлагает остановить боевые действия на Украине по нынешней линии фронта, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru