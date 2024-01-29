СМИ: Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Берёза.

Ранее СМИ сообщали о том, что на место Залужного могут назначить начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что к главнокомандующему вооруженных сил страны накопилось много вопросов. Он также назвал Залужного и Генштаб ответственным за происходящее на поле боя.

Залужный в свою очередь выступил с критикой решений президента Украины. Среди прочего отметил, что увольнение руководителей всех областных военкоматов на Украине по указу Зеленского усложнило проведение мобилизации в вооруженных силах страны (ВСУ).

