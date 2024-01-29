СМИ: Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности
Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Берёза.
Ранее СМИ сообщали о том, что на место Залужного могут назначить начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что к главнокомандующему вооруженных сил страны накопилось много вопросов. Он также назвал Залужного и Генштаб ответственным за происходящее на поле боя.
Залужный в свою очередь выступил с критикой решений президента Украины. Среди прочего отметил, что увольнение руководителей всех областных военкоматов на Украине по указу Зеленского усложнило проведение мобилизации в вооруженных силах страны (ВСУ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru