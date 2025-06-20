«Это иллюзия»: Греф заявил, что Сбербанком управляет не он

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организацией управляет не он. Об этом руководитель компании рассказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Есть иллюзия того, что я управляю Сбербанком. Это иллюзия. Сбербанком управляет рынок, рыночная конкуренция», - отметил Греф.

Он указал, что конкуренция – залог успеха для любой крупной компании, чем ее больше, «тем больше выигрывает в конечном итоге потребитель». По словам Грефа, он никогда не боялся конкуренции и не призывал к ее ограничению.

Ранее глава Сбербанка заявил, что в 2025 году кредитная организация планирует заработать 450 млрд рублей с помощью искусственного интеллекта, пишет RT.

