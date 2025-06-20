СМИ: Израиль тратит сотни миллионов долларов в день на конфликт с Ираном

Израиль тратит на военные действия в Иране сотни миллионов долларов в день. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на экспертов.

«На конфликт... с Ираном уходят сотни миллионов долларов в день», - отмечает газета.

Так, средства перехвата ракет могут обходиться примерно в $200 млн в день, восстановление Израиля после ударов Ирана - не менее $400 млн. По словам эксперта израильского института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински, на каждую активацию системы ПВО «Праща Давида» тратится примерно $700 млн, на перехват одной ракеты системой «Стрела 3» - почти $4 млн, на один час полета истребителя F-35 - примерно $10 тысяч.

Специалисты считают, что месяц конфликта обойдется Тель-Авиву в почти $12 млрд.

Между тем Высший совет нацбезопасности Ирана заявил, что прекратит удары по Израилю, когда израильские власти выплатят республике репарации, сообщает РЕН ТВ.

