Хуснуллин заявил об отсутствии кризиса в строительной отрасли в России
Кризиса в строительной отрасли в России нет, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Есть определенные трудности, связанные с финансированием и высокой ставкой по ипотеке, но кризиса у нас как такового нет», - подчеркнул зампред правительства.
По словам вице-премьера, почти все регионы страны представили предложения по мерам поддержки отрасли, правительство их отработало. Сам Хуснуллин еженедельно обсуждает с губернаторами ситуацию с продажами квартир и вводом объектов, регионы отрабатывают проблемы с каждым застройщиком, так как «ключевая задача - не допустить срыва ввода жилья».
Ранее Марат Хуснуллин допустил, что ввод жилья в России значительно сократится в 2027 году, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru