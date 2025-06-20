В России стартовали клинические исследования онковакцины «Энтеромикс»

Клинические исследования онковакцины «Энтеромикс» начаты в России. Об этом сообщил гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава, главный онколог министерства Андрей Каприн в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отметил Каприн, его институту первым доверили провести открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с использованием вакцины.

«Оно уже началось, набрано 48 добровольцев, токсический эффект, в общем-то, очень незначительный», - подчеркнул эксперт.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре 2025 года, напоминает RT.

