В России силовики смогут следить за пользователями маркетплейсов

Российские маркетплейсы и классифайды обяжут передавать силовым ведомствам данные пользователей, в том числе IP-адреса, сведения о покупках и услугах, идентификаторы оборудования. Соответствующий перечень правил опубликовало Минцифры на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает передачу данных о пользователях посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для эффективного противодействия кибермошенничеству.

В правилах говорится, что силовики смогут по запросу получать указанную при регистрации информацию о пользователях, в том числе имя и фамилию, номер телефона, IP-адрес, адрес электронной почты, данные паспорта, адреса проживания и местоположения.

«Уполномоченный орган вправе запросить... сведения об осуществлении доступа пользователя к агрегатору, включая: дату, время, сетевые адреса и порты пользователя агрегатора, а также при наличии слепок операционной системы, user-agent, UID (идентификатор пользователя на сайте. - НСН), IMEI (идентификатор мобильного оборудования. - НСН), IMSI идентификационного модуля (sim-карты), МАС-адрес и информацию о месте нахождения устройства, посредством которого осуществилось указанное использование (доступ)», - говорится в проекте.

Кроме того, платформы будут предоставлять информацию о размещенных или заказанных пользователем товарах, услугах и работах, приобретенных проездных билетах, а при наличии - сформированных на ресурсе фото- и видеоматериалах гражданина, аудиозаписях переговоров и электронной переписке.

Платформы должны будут передать сведения по запросу силовиков в течение 24 часов. Документ может вступить в силу с 1 сентября.

Между тем депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что с 1 июля начнет действовать запрет на хранение персональных данных россиян за границей, пишет RT.

