Силуанов: В перечень приватизации войдут госкомпании из трех секторов

Государственные компании из секторов энергетики, транспорта, финансов войдут в перечень приватизации в России. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Как отметил глава Минфина, приватизация нужна не ради денег для бюджета, а в целях повышения капитализации компаний и улучшения результатов, «что принесет пользу для всех». По словам Силуанова, власти заинтересованы в привлечении новых денег в развитие организаций.

«Сейчас видим сложности с финансированием инвестпрограмм крупных госкорпораций. Выходите на рынок, привлекайте деньги, они будут дешевле. Мы за то, чтобы привлекать новые деньги компаниями - это энергетика, транспорт, финансы», - заявил министр в ходе Петербургского международного экономического форума.

В марте стало известно, что Минфин внес в правительство список из семи компаний для приватизации в следующем году, напоминает RT.

