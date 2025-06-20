В США одобрили первую вакцину от ВИЧ со стопроцентной защитой

Препарат Yeztugo (lenacapavir) для профилактики ВИЧ, эффективность которого составляет 99-100%, представили в США. Об этом сообщила компания GileadSciences.

Средство одобрило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Отмечается, что Yeztugo стал первым препаратом для доконтактной профилактики вируса, он препятствует размножению инфекции за счет блокировки образования защитной оболочки. Средство прошло два этапа испытаний на 7000 добровольцах и показало стопроцентную эффективность.

Как указали в Gilead Sciences, препарат представлен в инъекционной форме и требует введения один раз в шесть месяцев. Лекарство выйдет на американский рынок к концу года, а затем может появиться в других странах.

Между тем в России эпидемиологическая ситуация по ВИЧ стабилизировалась. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году число впервые выявленных больных стало на 9,9% ниже, чем годом ранее, пишет RT.



