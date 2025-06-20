В США одобрили первую вакцину от ВИЧ со стопроцентной защитой
Препарат Yeztugo (lenacapavir) для профилактики ВИЧ, эффективность которого составляет 99-100%, представили в США. Об этом сообщила компания GileadSciences.
Средство одобрило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Отмечается, что Yeztugo стал первым препаратом для доконтактной профилактики вируса, он препятствует размножению инфекции за счет блокировки образования защитной оболочки. Средство прошло два этапа испытаний на 7000 добровольцах и показало стопроцентную эффективность.
Как указали в Gilead Sciences, препарат представлен в инъекционной форме и требует введения один раз в шесть месяцев. Лекарство выйдет на американский рынок к концу года, а затем может появиться в других странах.
Между тем в России эпидемиологическая ситуация по ВИЧ стабилизировалась. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году число впервые выявленных больных стало на 9,9% ниже, чем годом ранее, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ефремов может получить роль в спектакле в театре Михалкова
- ВС России освободили Московку в Харьковской области
- Песков заявил, что Россия не упустит преимущество перед Украиной
- В США одобрили первую вакцину от ВИЧ со стопроцентной защитой
- Хуснуллин заявил об отсутствии кризиса в строительной отрасли в России
- В России силовики смогут следить за пользователями маркетплейсов
- «Это иллюзия»: Греф заявил, что Сбербанком управляет не он
- В России стартовали клинические исследования онковакцины «Энтеромикс»
- Силуанов: В перечень приватизации войдут госкомпании из трех секторов
- Песков ответил на вопрос о политическом убежище для Илона Маска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru