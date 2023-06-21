Порошенко: ВСУ использовали для наступления лишь часть сил
Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала Sky News прокомментировал ход контрнаступления ВСУ.
По его словам, Киев задействовал лишь 30% подразделений. Порошенко заявил, что российская армия сильна благодаря полученному боевому опыту.
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с британскими журналистами признал, что контрнаступление ВСУ идет «медленнее, чем хотелось бы».
В интервью изданию Tagesspiegel генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ВСУ сталкиваются с трудностями из-за сложного рельефа местности и мощной обороны российской армии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru