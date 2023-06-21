Порошенко: ВСУ использовали для наступления лишь часть сил

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала Sky News прокомментировал ход контрнаступления ВСУ.

Путин заявил, что в наступлении ВСУ из-за потерь наблюдается затишье

По его словам, Киев задействовал лишь 30% подразделений. Порошенко заявил, что российская армия сильна благодаря полученному боевому опыту.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с британскими журналистами признал, что контрнаступление ВСУ идет «медленнее, чем хотелось бы».

В интервью изданию Tagesspiegel генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ВСУ сталкиваются с трудностями из-за сложного рельефа местности и мощной обороны российской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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